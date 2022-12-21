шойгу хочет увеличить численность армии рф до 1,5 млн военнослужащих

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“Численность российских вооруженных сил рф необходимо довести до 1,5 миллиона человек, в том числе служащих по контракту – до 695 тысяч человек”, — заявил он.

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шойгу также предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст – повысить до 30 лет.

Кроме того, он заявил, что россия продолжит вести широкомасштабную войну в Украине в следующем году до ее “полнейшего завершения”.