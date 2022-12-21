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шойгу хочет увеличить численность армии рф до 1,5 млн военнослужащих

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министр обороны российской федерации сергей шойгу на итоговой коллегии военного ведомства заявил, что численность армии необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих, передает УНН.

Цитата

“Численность российских вооруженных сил рф необходимо довести до 1,5 миллиона человек, в том числе служащих по контракту – до 695 тысяч человек”, — заявил он.

Добавим

шойгу также предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст – повысить до 30 лет.

Кроме того, он заявил, что россия продолжит вести широкомасштабную войну в Украине в следующем году до ее “полнейшего завершения”.

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