шойгу хочет увеличить численность армии рф до 1,5 млн военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министр обороны российской федерации сергей шойгу на итоговой коллегии военного ведомства заявил, что численность армии необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих, передает УНН.
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“Численность российских вооруженных сил рф необходимо довести до 1,5 миллиона человек, в том числе служащих по контракту – до 695 тысяч человек”, — заявил он.
Добавим
шойгу также предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст – повысить до 30 лет.
Кроме того, он заявил, что россия продолжит вести широкомасштабную войну в Украине в следующем году до ее “полнейшего завершения”.