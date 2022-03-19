Шотландія та Уельс готові розмістити 4 тисячі українських біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Уряди Шотландії та Уельсу готові прийняти чотири тисячі біженців з України в межах програми "Homes for Ukraine". Про це йдеться у спільній заяві урядів Шотландії та Уельсу. про це у Facebook повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.
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Програма "Homes for Ukraine" передбачає, що біженці можуть домовитись про розміщення з фізичними чи юридичними особами, але Сполучене Королівство участі в процесі не бере.
Однак, країни самі ініціювали державну допомогу для українців, домовившись, що Шотландія прийме 3 тисячі мігрантів, а Уельс – тисячу.
За останніми оцінками агентства ООН з питань міграції, близько 6,5 мільйона українців стали внутрішніми переселенцями та 3,2 мільйона людей виїхали за кордон через війну росії.
Нагадаємо
Велика Британія запустить план "без обмежень" для розміщення українців.