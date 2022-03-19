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Шотландия и Уэльс готовы разместить 4 тысячи украинских беженцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Правительства Шотландии и Уэльса готовы принять четыре тысячи беженцев из Украины в рамках программы "Homes for Ukraine". Об этом говорится в совместном заявлении правительств Шотландии и Уэльса. Об этом в Facebook сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.

Детали

Программа "Homes for Ukraine" предусматривает, что беженцы могут договориться о размещении с физическими или юридическими лицами, но Соединенное Королевство участия в процессе не принимает.

Однако, страны сами инициировали государственную помощь для украинцев, договорившись, что Шотландия примет 3 тысячи мигрантов, а Уэльс - тысячу.

По последним оценкам агентства ООН по вопросам миграции, около 6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами и 3,2 миллиона человек выехали за границу из-за войны России.

Напомним

Великобритания запустит план "без ограничений" для размещения украинцев.

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