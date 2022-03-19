Шотландия и Уэльс готовы разместить 4 тысячи украинских беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Правительства Шотландии и Уэльса готовы принять четыре тысячи беженцев из Украины в рамках программы "Homes for Ukraine". Об этом говорится в совместном заявлении правительств Шотландии и Уэльса. Об этом в Facebook сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.
Детали
Программа "Homes for Ukraine" предусматривает, что беженцы могут договориться о размещении с физическими или юридическими лицами, но Соединенное Королевство участия в процессе не принимает.
Однако, страны сами инициировали государственную помощь для украинцев, договорившись, что Шотландия примет 3 тысячи мигрантов, а Уэльс - тысячу.
По последним оценкам агентства ООН по вопросам миграции, около 6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами и 3,2 миллиона человек выехали за границу из-за войны России.
Напомним
Великобритания запустит план "без ограничений" для размещения украинцев.