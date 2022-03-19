Шотландия и Уэльс готовы разместить 4 тысячи украинских беженцев

Детали

Программа "Homes for Ukraine" предусматривает, что беженцы могут договориться о размещении с физическими или юридическими лицами, но Соединенное Королевство участия в процессе не принимает.

Однако, страны сами инициировали государственную помощь для украинцев, договорившись, что Шотландия примет 3 тысячи мигрантов, а Уэльс - тысячу.

По последним оценкам агентства ООН по вопросам миграции, около 6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами и 3,2 миллиона человек выехали за границу из-за войны России.

Напомним

Великобритания запустит план "без ограничений" для размещения украинцев.