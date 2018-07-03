Шотландія пообіцяла до 2030 року переробляти 100% пластикових відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Уряд Шотландії зобов'язався до 2030 року забезпечити переробку 100% пластикових відходів, передає УНН з посиланням на eveningtimes.co.uk.
Для реалізації поставлених цілей влада країни вирішила впровадити депозитну (заставну) систему збору тари.
"Наша країна зараз переробляє тільки 50% пластикової тари. Впровадження заставної системи збору тари має величезний потенціал для збільшення відсотка переробки і зниження кількості сміття", - зазначив головний виконавчий директор шотландської екологічної організації Zero Waste Scotland Іен Гулланд.
Принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.
В Україні така система запрацює, як тільки народні депутати схвалять зареєстрований в парламенті законопроект.