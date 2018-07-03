Шотландия пообещала к 2030 году перерабатывать 100% пластиковых отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Правительство Шотландии обязалось до 2030 года обеспечить переработку 100% пластиковых отходов, передает УНН со ссылкой на eveningtimes.co.uk.
Для реализации поставленных целей власти страны решили внедрить депозитную (залоговую) систему сбора тары.
“Наша страна в настоящее время перерабатывает только 50% пластиковой тары. Внедрение залоговой системы сбора тары имеет огромный потенциал для увеличения процента переработки и снижения количества мусора”, — отметил главный исполнительный директор шотландской экологической организации Zero Waste Scotland Иэн Гулланд.
Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.
В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят зарегистрированный в парламенте законопроект.