Шольц заявив, що вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз не обговорюється
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. НАТО не може гарантувати власне нерозширення, але водночас вступ країн Східної Європи поки не розглядається. Про це в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає УНН.
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“Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. До чого це вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути”, — заявив Шольц.
Нагадаємо
НАТО запросило Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.