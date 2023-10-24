Шольц про російську агресію в Україні: не можна пересувати кордони силою, але це не про рф та її імперіалістичні мотиви

Цитата

«600 днів триває героїчна оборона України. Нам всім відомо, що росія поставила за мету знищити Україну і порушити світоустрій. Не можна пересувати кордони силою, але це не про росію і її імперіалістичні мотиви. Тому ми і надалі підтримуватимемо Україну фінансово, гуманітарно та всіма іншими силами для протистояння цієї агресії», - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф втрачає позиції в економічних відносинах із Європою, які були напрацьовані за понад 50 років – Зеленський

Раніше

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час виступу на шостому німецько-українському економічному форумі заявив, що приватний бізнес є головним рушієм відновлення та зростання України.