Шольц про російську агресію в Україні: не можна пересувати кордони силою, але це не про рф та її імперіалістичні мотиви
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Німеччина продовжить підтримку України всіма необхідними засобами. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав під час виступу на шостому німецько-українському економічному форумі, передає кореспондент УНН.
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«600 днів триває героїчна оборона України. Нам всім відомо, що росія поставила за мету знищити Україну і порушити світоустрій. Не можна пересувати кордони силою, але це не про росію і її імперіалістичні мотиви. Тому ми і надалі підтримуватимемо Україну фінансово, гуманітарно та всіма іншими силами для протистояння цієї агресії», - сказав він.
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