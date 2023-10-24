Шольц о российской агрессии в Украине: нельзя передвигать границы силой, но это не про рф и ее империалистические мотивы

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«600 дней продолжается героическая оборона Украины. Нам всем известно, что россия поставила цель уничтожить Украину и нарушить мироустройство. Нельзя передвигать границы силой, но это не про россию и ее империалистические мотивы. Поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину финансово, гуманитарно и всеми другими силами для противостояния этой агрессии», - сказал он.

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Ранее

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время выступления на шестом немецко-украинском экономическом форуме заявил, что частный бизнес является главным двигателем восстановления и роста Украины.