Шольц підтвердив, що новим міністром оборони ФРН стане Пісторіус

Цитата

"Я радий, що новим міністром оборони стане визначний політик нашої країни Борис Пісторіус. Завдяки своєму досвіду, компетентності та наполегливості, а також великому серцю, він - саме та людина, яка потрібна Бундесверу у переломний момент", - написав Шольц.

Доповнення

Німецькі видання повідомили, що новим міністром оборони Німеччини стане Борис Пісторіус, замість Крістіне Ламбрехт, яка пішла у відставку

Ламбрехт пішла у відставку 16 січня, після перебування при владі близько 13 місяців. Її критикували не лише за нерішучий курс у постачанні озброєнь в Україну. Її поведінка на посаді також критикувалася в міністерстві. Відео із новорічними привітаннями від міністра, сприйняте як невдале, нещодавно знову посилило тиск на неї.

Довідково

Пісторіус проходив військову службу в казармах Штойбена в Ахімі з 1980 по 1981 рік. З 2013 року є міністром внутрішніх справ та спорту Нижньої Саксонії, до цього він був мером Оснабрюка. Пісторіус вважається в Німеччині видатним політиком та експертом із внутрішньої безпеки.