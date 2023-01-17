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Шольц підтвердив, що новим міністром оборони ФРН стане Пісторіус

Київ • УНН

 • 384250 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив у Twitter, що новим міністром оборони ФРН стане Борис Пісторіус, пише УНН.

Шольц підтвердив, що новим міністром оборони ФРН стане Пісторіус

Цитата

"Я радий, що новим міністром оборони стане визначний політик нашої країни Борис Пісторіус. Завдяки своєму досвіду, компетентності та наполегливості, а також великому серцю, він - саме та людина, яка потрібна Бундесверу у переломний момент", - написав Шольц.

Доповнення

Німецькі видання повідомили, що новим міністром оборони Німеччини стане Борис Пісторіус, замість Крістіне Ламбрехт, яка пішла у відставку

Ламбрехт пішла у відставку 16 січня, після перебування при владі близько 13 місяців. Її критикували не лише за нерішучий курс у постачанні озброєнь в Україну. Її поведінка на посаді також критикувалася в міністерстві. Відео із новорічними привітаннями від міністра, сприйняте як невдале, нещодавно знову посилило тиск на неї.

Довідково

Пісторіус проходив військову службу в казармах Штойбена в Ахімі з 1980 по 1981 рік. З 2013 року є міністром внутрішніх справ та спорту Нижньої Саксонії, до цього він був мером Оснабрюка. Пісторіус вважається в Німеччині видатним політиком та експертом із внутрішньої безпеки.

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