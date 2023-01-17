Новим міністром оборони Німеччини стане Борис Пісторіус - ЗМІ

Деталі

Згідно з інформацією BILD із урядових кіл, новим міністром оборони ФРН стане міністр внутрішніх справ землі Нижня Саксонія Борис Пісторіус.

Про це пише й SPIEGEL: "Борис Пісторіус стане майбутнім очілником Міністерства оборони". За інформацією SPIEGEL, міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії приймає "управління" від Крістіне Ламбрехт, яка раніше подала у відставку.

Доповнення

Ламбрехт пішла у відставку 16 січня, після перебування при владі близько 13 місяців. Її критикували не лише за нерішучий курс у постачанні озброєнь в Україну. Її поведінка на посаді також критикувалася в міністерстві. Відео із новорічними привітаннями від міністра, сприйняте як невдале, нещодавно знову посилило тиск на неї.

Довідково

Пісторіус проходив військову службу в казармах Штойбена в Ахімі з 1980 по 1981 рік. З 2013 року є міністром внутрішніх справ та спорту Нижньої Саксонії, до цього він був мером Оснабрюка. Пісторіус вважається в Німеччині видатним політиком та експертом із внутрішньої безпеки.