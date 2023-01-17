Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус - СМИ

Детали

Согласно информации BILD из правительственных кругов, новым министром обороны ФРГ станет министр внутренних дел земли Нижняя Саксония Борис Писториус.

Об этом пишет и SPIEGEL: "Борис Писториус станет будущим главой Министерства обороны". По информации SPIEGEL, министр внутренних дел Нижней Саксонии "принимает управление" от подавшей в отставку Кристин Ламбрехт.

Дополнение

Ламбрехт ушла в отставку 16 января, после пребывания у власти около 13 месяцев. Ее критиковали не только за нерешительный курс по поставкам вооружений в Украину. Ее поведение в должности также критиковалось в министерстве. Видео с новогодними поздравлениями от министра, воспринятое как неудачное, недавно снова усилило давление на нее.

Справочно

Писториус проходил военную службу в казармах Штойбена в Ахимии с 1980 по 1981 год. С 2013 года является министром внутренних дел и спорта Нижней Саксонии, до этого он являлся мэром Оснабрюка. Писториус считается в Германии выдающимся политиком и экспертом по внутренней безопасности.