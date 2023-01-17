Шольц подтвердил, что новым министром обороны ФРГ станет Писториус

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"Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус. Благодаря своему опыту, компетентности и настойчивости, а также большому сердцу, он - именно тот человек, который нужен Бундесверу в переломный момент", - написал Шольц.

Дополнение

Немецкие издания сообщили, что новым министром обороны Германии станет Борис Писториус, вместо ушедшей в отставку Кристин Ламбрехт.

Ламбрехт ушла в отставку 16 января, после пребывания у власти около 13 месяцев. Ее критиковали не только за нерешительный курс по поставкам вооружений в Украину. Ее поведение в должности также критиковалось в министерстве. Видео с новогодними поздравлениями от министра, воспринятое как неудачное, недавно снова усилило давление на нее.

Справочно

Писториус проходил военную службу в казармах Штойбена в Ахимии с 1980 по 1981 год. С 2013 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии, до этого он был мэром Оснабрюка. Писториус считается в Германии выдающимся политиком и экспертом по внутренней безопасности.