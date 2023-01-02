Шольц напряму піднімає питання України у розмові з путіним — DW
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що періодично спілкується з російським диктатором про Україну напряму. Таку заяву зробила заступник офіційного представника уряду ФРН Крістіане Хоффман у понеділок, 2 січня, відповідаючи на запитання кореспондента DW, передає УНН.
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“Можна відзначити, що було б невірним вважати, що контактів та розмов з росією немає. Як ви знаєте, і федеральний канцлер, і інші політики в ЄС постійно встановлюють контакт безпосередньо з президентом путіним. І на інших рівнях, зрозуміло, підтримуються контакти. Думати, що у цій галузі встановилася тиша, — неправильно”, — наголосила Хоффман.
Вона зазначила, що саме Україна має визначати, за яких умов, коли і як вона вестиме можливі переговори щодо завершення війни.
Додамо
Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не вважає за можливе нормальні відносини з нинішньою росією.