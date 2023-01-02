Шольц напряму піднімає питання України у розмові з путіним — DW

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“Можна відзначити, що було б невірним вважати, що контактів та розмов з росією немає. Як ви знаєте, і федеральний канцлер, і інші політики в ЄС постійно встановлюють контакт безпосередньо з президентом путіним. І на інших рівнях, зрозуміло, підтримуються контакти. Думати, що у цій галузі встановилася тиша, — неправильно”, — наголосила Хоффман.

Вона зазначила, що саме Україна має визначати, за яких умов, коли і як вона вестиме можливі переговори щодо завершення війни.

Додамо

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не вважає за можливе нормальні відносини з нинішньою росією.