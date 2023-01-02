Шольц напрямую затрагивает вопрос Украины в разговоре с путиным — DW

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“Можно отметить, что было бы неверным считать, что контактов и разговоров с россией нет. Как вы знаете, и федеральный канцлер, и другие политики в ЕС постоянно устанавливают контакт непосредственно с президентом путиным. И на других уровнях, разумеется, поддерживаются контакты. Думать, что в этой области установилась тишина, — неправильно”, — подчеркнула Хоффман.

Она отметила, что именно Украина должна определять, при каких условиях, когда и как она будет вести возможные переговоры по завершению войны.

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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не считает возможно нормальные отношения с нынешней россией.