Шольц допускає нові переговори з путіним щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новому інтерв'ю допустив подальші переговори з президентом росії володимиром путіним про закінчення війни рф проти України, пише УНН.
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"Наша мета – щоб росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність", - сказав Шольц газеті Süddeutsche Zeitung, інтерв'ю якого цитують німецькі ЗМІ.
Для цього "необхідно буде говорити", – пояснив Шольц.
Деталі
За його словами, "буде це зроблено по телефону, відеозв'язку або за довгим столом, ще невідомо". путін повинен "закінчити війну, вивести війська і таким чином створити можливість для порозуміння". Заклик може бути лише: "путін, покінчи з цією війною". Через військову невдачу росії небезпека ескалації "велика", додав Шольц.
Доповнення
Раніше Шольц заявив, що путін “недооцінив як мужність українців, так і свободу їх європейських союзників спільно протистояти великодержавству та імперіалізму”.
На початку грудня Шольц і путін вперше з середини вересня провели телефонну розмову. Канцлер наполягав на необхідності якнайшвидше досягти дипломатичного рішення.