Шольц допускает новые переговоры с путиным по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в новом интервью допустил дальнейшие переговоры с президентом россии владимиром путиным об окончании войны рф против Украины, пишет УНН.
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"Наша цель - чтобы россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность", - сказал Шольц газете Süddeutsche Zeitung, интервью которого цитируют немецкие СМИ.
Для этого "необходимо будет говорить", - пояснил Шольц.
Детали
С его слов, "будет ли это сделано по телефону, видеосвязи или за длинным столом, еще неизвестно". путин должен "закончить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания". Призыв может быть только: "путин, покончи с этой войной". Ввиду военной неудачи россии опасность эскалации "велика", добавил Шольц.
Дополнение
Ранее Шольц заявил, что путин “недооценил как мужество украинцев, так и свободу их европейских союзников совместно противостоять великодержавию и империализму”.
В начале декабря Шольц и путин впервые с середины сентября провели телефонный разговор. Канцлер настаивал на необходимости как можно скорее достигнуть дипломатического решения.