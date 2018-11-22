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Шнуров пояснив, чому не дає концертів в Україні

Шнуров пояснив, чому не дає концертів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Лідер групи “Ленінград” Сергій Шнуров вважає, що його не будуть тепло зустрінутий в Україні. Про це, як повідомляє УНН, він сказав в інтерв’ю журналу “Росія в глобальній політиці”.

“Якщо я туди поїду, то, по-перше, буду не особливо прийнятий там, по-друге, не дуже прийнятий тут після. Навіщо мені це?”, - сказав Шнуров.

У той же час він зазначив, що не відчуває негативного ставлення до Росії в інших країнах світу.

“На побутовому рівні не відчуваю. Вони як ставилися добре до групи „Ленінград“, так добре і відносяться. Уявлення про те, що ми приїхали з імперії зла, до мене принаймні не долинає. Але я і не такого рівня, напевно”, - вважає артист.

Нагадаємо, як повідомляли російські ЗМІ, на початку серпня цього року відомі російські артисти, зокрема Сергій Шнуров зі своєю групою “Ленінград”, виступали на “масштабному фестивалі” в окупованому Криму. Після чого не було інформації про заборону на в’їзд в Україну для Шнурова з боку СБУ.

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