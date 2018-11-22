Шнуров пояснив, чому не дає концертів в Україні

“Якщо я туди поїду, то, по-перше, буду не особливо прийнятий там, по-друге, не дуже прийнятий тут після. Навіщо мені це?”, - сказав Шнуров.

У той же час він зазначив, що не відчуває негативного ставлення до Росії в інших країнах світу.

“На побутовому рівні не відчуваю. Вони як ставилися добре до групи „Ленінград“, так добре і відносяться. Уявлення про те, що ми приїхали з імперії зла, до мене принаймні не долинає. Але я і не такого рівня, напевно”, - вважає артист.

Нагадаємо, як повідомляли російські ЗМІ, на початку серпня цього року відомі російські артисти, зокрема Сергій Шнуров зі своєю групою “Ленінград”, виступали на “масштабному фестивалі” в окупованому Криму. Після чого не було інформації про заборону на в’їзд в Україну для Шнурова з боку СБУ.