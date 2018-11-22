Шнуров пояснил, почему не дает концертов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров считает, что не будет тепло встречен в Украине. Об этом, как сообщает УНН, он сказал в интервью журналу “Россия в глобальной политике”.
“Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?”, — сказал Шнуров.
В тоже время он отметил, что не чувствует негативного отношения к России в других странах мира.
“На бытовом уровне не чувствую. Они как относились хорошо к группе „Ленинград“, так хорошо и относятся. Представление о том, что мы приехали из империи зла, до меня по крайней мере не докатывается. Но я и не такого уровня, наверное”, — считает артист.
Напомним, как сообщали российские СМИ, в начале августа этого года известные российские артисты, в частности Сергей Шнуров со своей группой “Ленинград”, выступали на “масштабном фестивале” в оккупированном Крыму. После чего не было информации о запрете на въезд в Украину для Шнурова со стороны СБУ.