Шнуров пояснил, почему не дает концертов в Украине

“Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?”, — сказал Шнуров.

В тоже время он отметил, что не чувствует негативного отношения к России в других странах мира.

“На бытовом уровне не чувствую. Они как относились хорошо к группе „Ленинград“, так хорошо и относятся. Представление о том, что мы приехали из империи зла, до меня по крайней мере не докатывается. Но я и не такого уровня, наверное”, — считает артист.

Напомним, как сообщали российские СМИ, в начале августа этого года известные российские артисты, в частности Сергей Шнуров со своей группой “Ленинград”, выступали на “масштабном фестивале” в оккупированном Крыму. После чего не было информации о запрете на въезд в Украину для Шнурова со стороны СБУ.