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Шмигаль обговорив з заступником Держсекретаря США допомогу у відновленні енергетики

Шмигаль обговорив з заступником Держсекретаря США допомогу у відновленні енергетики

Київ • УНН

 • 104959 перегляди

Прем'єр-міністр України провів розмову з в.о. Спецпредставника США з питань економічного відновлення України. Обговорювалася фінансова допомога для енергетики та конфіскація заморожених активів РФ.

У понеділок, 26 серпня,  в.о. Спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступником Держсекретаря США Річардом Вермою. Про це глава уряду розповів в Telegram, передає УНН.

Деталі

Шмигаль розповів, що під час розмови проінформував партнерів про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок наймасовішої повітряної атаки росії. Він підкреслив, що ворог цілеспрямовано бив по енергетиці.

Наразі енергетики роблять усе, щоб відновити електропостачання в домівки українців.

Фінансова допомога від США для нас надзвичайно важлива. Частина з неї — це підтримка енергетики. Наразі готуємося до важкого опалювального сезону. Потребуємо від партнерів більше обладнання для побудови децентралізованої енергосистеми. Озвучив наші нагальні потреби

- резюмував український прем'єр.

Він також наголосив на важливості повної конфіскації заморожених активів рф і спрямування ресурсів для підтримки України. Зокрема Україна просить партнерів прискорити роботу в цьому напрямку та розраховує на підтримку з боку США.

Говорили й про довгострокові проєкти та страхування воєнних ризиків. Продовжуємо спільну роботу в цих напрямках

- підсумував Шмигаль. 

Нагадаємо

У Повітряних Силах України повідомляли, що під час наймасованішої повітряної атаки рф було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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