Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

В понедельник, 26 августа, и.о. Спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины, заместителем Госсекретаря США Ричардом Вермой. Об этом глава правительства рассказал в Telegram, передает УНН.

Детали

Шмыгаль рассказал, что во время разговора проинформировал партнеров о повреждении гражданской инфраструктуры в результате массовой воздушной атаки России. Он подчеркнул, что враг целенаправленно бил по энергетике.

Сейчас энергетики делают все, чтобы восстановить электроснабжение в дома украинцев.

Финансовая помощь от США для нас чрезвычайно важна. Часть из нее - это поддержка энергетики. Сейчас готовимся к тяжелому отопительному сезону. Нуждаемся от партнеров больше оборудования для построения децентрализованной энергосистемы. Озвучил наши насущные потребности - резюмировал украинский премьер.

Он также отметил важность полной конфискации замороженных активов рф и направления ресурсов для поддержки Украины. В частности Украина просит партнеров ускорить работу в этом направлении и рассчитывает на поддержку со стороны США.

Говорили и о долгосрочных проектах и страховании военных рисков. Продолжаем совместную работу в этих направлениях - подытожил Шмыгаль.

Напомним,

В Воздушных Силах Украины сообщали, что во время самой массированной воздушной атаки рф было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В общем россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.