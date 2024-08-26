Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики
Киев • УНН
Премьер-министр Украины провел разговор с и.о. Спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины. Обсуждалась финансовая помощь для энергетики и конфискация замороженных активов РФ.
В понедельник, 26 августа, и.о. Спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины, заместителем Госсекретаря США Ричардом Вермой. Об этом глава правительства рассказал в Telegram, передает УНН.
Детали
Шмыгаль рассказал, что во время разговора проинформировал партнеров о повреждении гражданской инфраструктуры в результате массовой воздушной атаки России. Он подчеркнул, что враг целенаправленно бил по энергетике.
Сейчас энергетики делают все, чтобы восстановить электроснабжение в дома украинцев.
Финансовая помощь от США для нас чрезвычайно важна. Часть из нее - это поддержка энергетики. Сейчас готовимся к тяжелому отопительному сезону. Нуждаемся от партнеров больше оборудования для построения децентрализованной энергосистемы. Озвучил наши насущные потребности
Он также отметил важность полной конфискации замороженных активов рф и направления ресурсов для поддержки Украины. В частности Украина просит партнеров ускорить работу в этом направлении и рассчитывает на поддержку со стороны США.
Говорили и о долгосрочных проектах и страховании военных рисков. Продолжаем совместную работу в этих направлениях
Напомним,
В Воздушных Силах Украины сообщали, что во время самой массированной воздушной атаки рф было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В общем россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.