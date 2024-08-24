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Шмигаль і прем’єрка Литви відвідали "Охматдит" після ракетного удару

Шмигаль і прем’єрка Литви відвідали "Охматдит" після ракетного удару

Київ • УНН

 • 40101 перегляди

Прем'єр-міністри України та Литви оглянули пошкоджену дитячу лікарню "Охматдит". Литва виділила 1 млн євро на відновлення закладу, а МОЗ створило Раду з відновлення за участю литовського представника.

Прем'єр-міністри України та Литви Денис Шмигаль і Інгріда Шимоніте оглянули пошкоджену дитячу лікарню "Охматдит". За словами Шмигаля, Литва виділила 1 млн євро на відновлення закладу, повідомляє УНН

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль із Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте відвідали "Охматдит". Минулого місяця росія завдала удару ракетою Х-101 по найбільшій дитячій лікарні України. Оглянули з пані Шимоніте зруйнований токсикологічний корпус та пошкоджені будівлі. Поспілкувалися з лікарями, які працювали на місці під час ракетного удару та допомагали рятувати дітей

- написав Шмигаль у Telegram. 

Шмигаль вказав, що вже розпочалась видбудова "Охматдиту." За його словами, для прозорого процесу МОЗ створило Раду з відновлення Охматдиту, куди увійшов представник Литви.

Адже Литва була серед перших, хто відгукнувся на трагедію, зауважив прем'єр. 

За особистої ініціативи прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте Уряд Литви виділив 1 млн євро на відновлення лікарні

- розповів Шмигаль. 

За його словами, за час війни росія знищила більше 200 українських медзакладів і ще більш ніж 1600 пошкодила.

Шмигаль запевним, що  спільними зусиллями ми відновимо все, що зруйнувала росія. 

Рада з відновлення "Охматдиту" на виїзному засіданні покаже, як будуть використані кошти23.08.24, 13:27 • 19126 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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