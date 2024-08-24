Шмигаль і прем’єрка Литви відвідали "Охматдит" після ракетного удару
Київ • УНН
Прем'єр-міністри України та Литви оглянули пошкоджену дитячу лікарню "Охматдит". Литва виділила 1 млн євро на відновлення закладу, а МОЗ створило Раду з відновлення за участю литовського представника.
Прем'єр-міністри України та Литви Денис Шмигаль і Інгріда Шимоніте оглянули пошкоджену дитячу лікарню "Охматдит". За словами Шмигаля, Литва виділила 1 млн євро на відновлення закладу, повідомляє УНН.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль із Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте відвідали "Охматдит". Минулого місяця росія завдала удару ракетою Х-101 по найбільшій дитячій лікарні України. Оглянули з пані Шимоніте зруйнований токсикологічний корпус та пошкоджені будівлі. Поспілкувалися з лікарями, які працювали на місці під час ракетного удару та допомагали рятувати дітей
Шмигаль вказав, що вже розпочалась видбудова "Охматдиту." За його словами, для прозорого процесу МОЗ створило Раду з відновлення Охматдиту, куди увійшов представник Литви.
Адже Литва була серед перших, хто відгукнувся на трагедію, зауважив прем'єр.
За особистої ініціативи прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте Уряд Литви виділив 1 млн євро на відновлення лікарні
За його словами, за час війни росія знищила більше 200 українських медзакладів і ще більш ніж 1600 пошкодила.
Шмигаль запевним, що спільними зусиллями ми відновимо все, що зруйнувала росія.
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