Шмыгаль и премьер Литвы посетили "Охматдет" после ракетного удара

Премьер-министры Украины и Литвы Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните осмотрели поврежденную детскую больницу "Охматдет". По словам Шмыгаля, Литва выделила 1 млн евро на восстановление учреждения, сообщает УНН.

Премьер-министр Денис Шмыгаль с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните посетили "Охматдет". В прошлом месяце россия нанесла удар ракетой Х-101 по крупнейшей детской больнице Украины. Осмотрели с госпожой Шимоните разрушенный токсикологический корпус и поврежденные здания. Пообщались с врачами, которые работали на месте во время ракетного удара и помогали спасать детей - написал Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль указал, что уже началось отстройка "Охматдета." По его словам, для прозрачного процесса Минздрав создал Совет по восстановлению Охматдета, куда вошел представитель Литвы.

Ведь Литва была среди первых, кто откликнулся на трагедию, отметил премьер.

По личной инициативе премьер-министра Ингриды Шимоните Правительство Литвы выделило 1 млн евро на восстановление больницы - рассказал Шмыгаль.

По его словам, за время войны россия уничтожила более 200 украинских медучреждений и еще более чем 1600 повредила.

Шмыгаль заверил, что совместными усилиями мы восстановим все, что разрушила россия.



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