Шмигаль заявив, що буде затверджений план розвитку Харківського авіазаводу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Спільно з Міністерством фінансів буде затверджений план санації та розвитку Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, що дасть змогу підприємству відкрити замовлення, отримувати кошти та витрачати їх на закупівлю комплектацій і будівництво нових літаків. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Так, у четвер, 13 серпня, Шмигаль в рамках робочої поїздки до Харківської області ознайомився з діяльністю Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП).
Шмигаль підкреслив, що проблеми ХДАВП тягнуться вже давно: "Тому ми приїхали, щоб знайти спільні рішення".
"За його словами, спільно з Міністерством фінансів буде затверджений план санації та розвитку ХДАВП, що дасть змогу підприємству відкрити замовлення, отримувати кошти та витрачати їх на закупівлю комплектацій і будівництво нових літаків", - йдеться в повідомленні
Шмигаль зазначив, що наступний етап — це розвиток програми сприяння експорту.
"Ми обговорили законодавчі зміни, які необхідно здійснити. А також шляхи фінансування, необхідні для того, щоб підприємство працювало. Наприклад, плануємо зробити замовлення двох літаків в наступному році, щоб підприємство розвивалося, платило податки та забезпечувало робочі місця", — підкреслив Прем’єр-міністр.
Також Шмигаль відзначив важливість авіаційних підприємств для української економіки. За його словами, одне робоче місце на авіабудівному заводі створює 50 робочих місць у суміжних галузях, які забезпечують комплектацію та сервісні послуги.
"Такі підприємства, як Харківське державне авіаційне виробниче підприємство мають бути символом відродження власної промисловості в Україні. Крок за кроком ми будемо здійснювати заходи, щоб підприємство мало перспективи розвитку", — наголосив Шмигаль.
Окрім того, він додав, що за підсумками наради було вирішено створити робочу групу.
"Ми домовилися, що невідкладно буде створена робоча група під керівництвом Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості, яка в найближчі два-три тижні напрацює необхідні підходи для вирішення проблеми галузі авіавиробництва", — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, Україна відремонтує три літаки ВПС Шрі-Ланки.