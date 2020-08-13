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Шмигаль заявив, що буде затверджений план розвитку Харківського авіазаводу

Шмигаль заявив, що буде затверджений план розвитку Харківського авіазаводу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Спільно з Міністерством фінансів буде затверджений план санації та розвитку Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, що дасть змогу підприємству відкрити замовлення, отримувати кошти та витрачати їх на закупівлю комплектацій і будівництво нових літаків. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Так, у четвер, 13 серпня, Шмигаль в рамках робочої поїздки до Харківської області ознайомився з діяльністю Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП).

Шмигаль підкреслив, що проблеми ХДАВП тягнуться вже давно: "Тому ми приїхали, щоб знайти спільні рішення".

"За його словами, спільно з Міністерством фінансів буде затверджений план санації та розвитку ХДАВП, що дасть змогу підприємству відкрити замовлення, отримувати кошти та витрачати їх на закупівлю комплектацій і будівництво нових літаків", - йдеться в повідомленні

Шмигаль зазначив, що наступний етап — це розвиток програми сприяння експорту.

"Ми обговорили законодавчі зміни, які необхідно здійснити. А також шляхи фінансування, необхідні для того, щоб підприємство працювало. Наприклад, плануємо зробити замовлення двох літаків в наступному році, щоб підприємство розвивалося, платило податки та забезпечувало робочі місця", — підкреслив Прем’єр-міністр.

Також Шмигаль відзначив важливість авіаційних підприємств для української економіки. За його словами, одне робоче місце на авіабудівному заводі створює 50 робочих місць у суміжних галузях, які забезпечують комплектацію та сервісні послуги.

"Такі підприємства, як Харківське державне авіаційне виробниче підприємство мають бути символом відродження власної промисловості в Україні. Крок за кроком ми будемо здійснювати заходи, щоб підприємство мало перспективи розвитку", — наголосив Шмигаль.

Окрім того, він додав, що за підсумками наради було вирішено створити робочу групу.

"Ми домовилися, що невідкладно буде створена робоча група під керівництвом Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості, яка в найближчі два-три тижні напрацює необхідні підходи для вирішення проблеми галузі авіавиробництва", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Україна відремонтує три літаки ВПС Шрі-Ланки.

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