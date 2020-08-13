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Шмыгаль заявил, что будет утвержден план развития Харьковского авиазавода

Шмыгаль заявил, что будет утвержден план развития Харьковского авиазавода

Киев  •  УНН

 • 16886 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Совместно с Министерством финансов будет утвержден план санации и развития Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, что позволит предприятию открыть заказ, получать средства и тратить их на закупку комплектаций и строительство новых самолетов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Так, в четверг, 13 августа, Шмыгаль в рамках рабочей поездки в Харьковскую область ознакомился с деятельностью Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП).

Шмыгаль подчеркнул, что проблемы ХГАПП тянутся уже давно: "Поэтому мы приехали, чтобы найти общие решения".

"По его словам, совместно с Министерством финансов будет утвержден план санации и развития ХГАПП, что позволит предприятию открыть заказ, получать средства и тратить их на закупку комплектаций и строительство новых самолетов", - говорится в сообщении

Шмыгаль отметил, что следующий этап - это развитие программы содействия экспорту.

"Мы обсудили законодательные изменения, которые необходимо осуществить. А также пути финансирования, необходимые для того, чтобы предприятие работало. Например, планируем сделать заказ двух самолетов в следующем году, чтобы предприятие развивалось, платило налоги и обеспечивало рабочие места", - подчеркнул Премьер-министр.

Также Шмыгаль отметил важность авиационных предприятий для украинской экономики. По его словам, одно рабочее место на авиастроительном заводе создает 50 рабочих мест в смежных отраслях, обеспечивающих комплектацию и сервисные услуги.

"Такие предприятия, как Харьковское государственное авиационное производственное предприятие должны быть символом возрождения собственной промышленности в Украине. Шаг за шагом мы будем принимать меры, чтобы предприятие имело перспективы развития", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, он добавил, что по итогам совещания было решено создать рабочую группу.

"Мы договорились, что безотлагательно будет создана рабочая группа под руководством вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, которая в ближайшие две-три недели наработает необходимые подходы для решения проблемы отрасли авиапроизводства", - отметил Шмыгаль.

Напомним, Украина отремонтирует три самолета ВВС Шри-Ланки.

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