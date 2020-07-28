Шмигаль з робочим візитом відвідає Полтавщину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок з робочим візитом відвідає Полтавську область, де проведе ряд зустрічей. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, інформує УНН.
"У вівторок, 28 липня 2020 року, прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснить робочу поїздку до Полтавської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що о 12:00 заплановано огляд виробництва ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" та коротка нарада з керівництвом. По закінченню огляду заплановано пресбрифінг.
Вказується, що о 15:00 заплановано ознайомлення з діяльністю приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма "Урожай" Кобеляцького району.
Як повідомлялося раніше в УНН, Шмигаль привітав українців з хрещенням Київської Русі-України. За його словами, це стало поворотним моментом для нашої історії.