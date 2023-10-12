Шмигаль вважає, що конфісковані за кордоном російські активи можуть підтримати швидке відновлення України

ukru
29 березня, 17:57 • 166482 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 208301 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 186686 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 223889 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 195780 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 162787 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 164926 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 152720 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 441714 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173572 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 118447 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 118278 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 82998 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 110394 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 46629 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 293888 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 441694 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 488338 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 492480 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 398224 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 82998 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 208312 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 147549 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 140615 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 113526 перегляди
Актуальне
Шмигаль вважає, що конфісковані за кордоном російські активи можуть підтримати швидке відновлення України

Шмигаль вважає, що конфісковані за кордоном російські активи можуть підтримати швидке відновлення України

Київ • УНН

 • 368379 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що наступного року Україна може поповнювати фонд швидкого відновлення України за рахунок російських активів, які будуть конфісковані не лише в Україні, а й за кордоном. Про це він заявив на Київському міжнародному економічному форумі, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Фонд відновлення ми домовились наповнювати, ключовий принцип - це конфіскація російських активів. Цього року ми наповнювали його конфіскованими коштами і коштами, вирученими від реалізації російських активів, які були в Україні», - сказав Денис Шмигаль.

«Тепер час наших партнерів перейти до рішучих дій і конфіскувати, або знайти інші можливості для використання російських активів, поки вони будуть конфісковані, для того, щоб підтримати швидке українське відновлення», - зазначив Прем'єр.

Деталі

Цього року завдяки конфіскації російських активів на території України на користь фонду відновлення в українському розпорядженні, з його слів, було 62 млрд грн. Його було підсилено частиною прибутків Національного банку, і відповідно реалізовано програми швидкого відновлення в енергетиці, у розмінуванні, у швидкому відновленні критичної інфраструктури та у відновленні бізнесу.

Денис Шмигаль зазначив, що це стало сигналом для країн-партнерів України, і вони вперше «дали публічні сигнали про згоду розглядати варіанти, як використання з точки зору відсотків за користування російськими активами, їх використання як застави для страхування воєнних ризиків, так і в майбутньому їх конфіскації».

У цілому Прем’єр переконаний, що в 2024 році фонд відновлення буде наповнюватися саме такими російськими активами, які знаходяться на заході у країн-партнерів. Очікується, що це має бути сума від 300 до 500 млрд доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україні знадобиться до 15 млрд дол. на швидке відновлення - Прем'єр

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,113.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25