Шмигаль вважає, що конфісковані за кордоном російські активи можуть підтримати швидке відновлення України

Цитата

«Фонд відновлення ми домовились наповнювати, ключовий принцип - це конфіскація російських активів. Цього року ми наповнювали його конфіскованими коштами і коштами, вирученими від реалізації російських активів, які були в Україні», - сказав Денис Шмигаль.

«Тепер час наших партнерів перейти до рішучих дій і конфіскувати, або знайти інші можливості для використання російських активів, поки вони будуть конфісковані, для того, щоб підтримати швидке українське відновлення», - зазначив Прем'єр.

Деталі

Цього року завдяки конфіскації російських активів на території України на користь фонду відновлення в українському розпорядженні, з його слів, було 62 млрд грн. Його було підсилено частиною прибутків Національного банку, і відповідно реалізовано програми швидкого відновлення в енергетиці, у розмінуванні, у швидкому відновленні критичної інфраструктури та у відновленні бізнесу.

Денис Шмигаль зазначив, що це стало сигналом для країн-партнерів України, і вони вперше «дали публічні сигнали про згоду розглядати варіанти, як використання з точки зору відсотків за користування російськими активами, їх використання як застави для страхування воєнних ризиків, так і в майбутньому їх конфіскації».

У цілому Прем’єр переконаний, що в 2024 році фонд відновлення буде наповнюватися саме такими російськими активами, які знаходяться на заході у країн-партнерів. Очікується, що це має бути сума від 300 до 500 млрд доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україні знадобиться до 15 млрд дол. на швидке відновлення - Прем'єр