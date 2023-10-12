Шмыгаль считает, что конфискованные за рубежом российские активы могут поддержать быстрое восстановление Украины

КИЕВ. 12 октября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что в следующем году Украина может пополнять фонд быстрого восстановления Украины за счет российских активов, которые будут конфискованы не только в Украине, но и за рубежом. Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.