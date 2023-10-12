Шмыгаль считает, что конфискованные за рубежом российские активы могут поддержать быстрое восстановление Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что в следующем году Украина может пополнять фонд быстрого восстановления Украины за счет российских активов, которые будут конфискованы не только в Украине, но и за рубежом. Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.
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«Фонд восстановления мы договорились наполнять, ключевой принцип - это конфискация российских активов. В этом году мы наполняли его конфискованными средствами и средствами, вырученными от реализации российских активов, которые были в Украине», - сказал Денис Шмыгаль.
«Теперь время наших партнеров перейти к решительным действиям и конфисковать, или найти другие возможности для использования российских активов, пока они будут конфискованы, для того, чтобы поддержать быстрое украинское восстановление», - отметил Премьер.
Детали
В этом году благодаря конфискации российских активов на территории Украины в пользу фонда восстановления в украинском распоряжении, по его словам, было 62 млрд грн. Он был усилен частью доходов Национального банка, и соответственно реализованы программы быстрого восстановления в энергетике, в разминировании, в быстром восстановлении критической инфраструктуры и в восстановлении бизнеса.
Денис Шмыгаль отметил, что это стало сигналом для стран-партнеров Украины, и они впервые «дали публичные сигналы о согласии рассматривать варианты, как использование с точки зрения процентов за пользование российскими активами, их использование в качестве залога для страхования военных рисков, так и в будущем их конфискации».
В целом Премьер убежден, что в 2024 году фонд восстановления будет наполняться именно такими российскими активами, которые находятся на западе у стран-партнеров. Ожидается, что это должна быть сумма от 300 до 500 млрд долларов.
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