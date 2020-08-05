Шмигаль відзвітував про початок "адаптивного карантину" по країні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Україні почав діяти продовжений "адаптивний карантин", більшість території країни перебуває у "зеленій" зоні, але є території, де фіксують щотижневі антирекорди. Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Хочу повернутися до "адаптивного карантину", який вже введений. У нас є декілька завдань: перше – не допустити максимального поширення епідемії (пандемії - ред.), загибелі людей, наступне - дозволити економіці і людям заробляти гроші, мати мінімальні обмеження у вигляді масок, дезінфекцій, дотримання соціальної дистанції. Саме ці завдання і виконує "адаптивний карантин", який запроваджений урядом і вже працює", - сказав Шмигаль.
За його словами, щотижневі негативні рекорди демонструють негативну динаміку розповсюдження коронавірусу в Україні.
"На щастя є території, де динаміка є помірною чи позитивною. Ці території у "зеленій" зоні, і це більшість території нашої держави, промислові підприємства працюють", - додав Шмигаль.
Окрім того, він попросив організувати селекторну нараду з мерами міст, де обговорять всі проблемні питання.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, Вінницька та Тернопільська області вже кілька днів поспіль відповідають національним індикаторам і можуть бути переведені до "зеленого" рівня епідеміологічної небезпеки.