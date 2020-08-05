Шмыгаль отчитался о начале "адаптивного карантина" по стране

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82701 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101833 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126590 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107289 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127277 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101225 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102053 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104045 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101954 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Шмыгаль отчитался о начале "адаптивного карантина" по стране

Шмыгаль отчитался о начале "адаптивного карантина" по стране

Киев  •  УНН

 • 13799 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине начал действовать продленный "адаптивный карантин", большая часть территории страны находится в "зеленой" зоне, но есть территории, где фиксируют еженедельные антирекорды. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Хочу вернуться к "адаптивному карантину", который уже введен. У нас есть несколько задач: первая - не допустить максимального распространения эпидемии (пандемии - ред.), гибели людей, следующее - позволить экономике и людям зарабатывать деньги, иметь минимальные ограничения в виде масок, дезинфекции, соблюдения социальной дистанции. Именно эти задачи и выполняет "адаптивный карантин", который введен правительством и уже работает", - сказал Шмыгаль.

По его словам, еженедельные негативные рекорды демонстрируют негативную динамику распространения коронавируса в Украине.

"К счастью есть территории, где динамика умеренная или положительная. Эти территории в "зеленой" зоне, и это часть территории нашего государства, промышленные предприятия работают", - добавил Шмыгаль.

Кроме того, он попросил организовать селекторное совещание с мэрами городов, где обсудят все проблемные вопросы.

Напомним, по информации Минздрава, Винницкая и Тернопольская области уже несколько дней подряд соответствуют национальным индикаторам и могут быть переведены в "зеленый" уровень эпидемиологической опасности.

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