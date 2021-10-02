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Шмигаль у Трускавці представив оновлену Програму діяльності Уряду: мета і пріоритети

Київ • УНН

 • 25836 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Під час виїзного засідання фракції “Слуга народу” Прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував народним депутатам оновлену Програму діяльності Уряду. Про це йдеться на “Урядовому порталі”, пише УНН.

Деталі

У Програму, за його словами, увійшли спільні напрацювання урядовців, парламентарів і представників Офісу Президента, а також понад 500 залучених експертів.

Денис Шмигаль наголосив, що метою Програми є:

— сервіс для громадян;

— прогнозовані джерела фінансування;

— досягнення очікуваних результатів;

— контроль за виконанням.

Цитата

“Документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади. Програма складається з трьох груп національних пріоритетів; громадяни, держава, економіка. Далі йдуть 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2000 заходів”, — підкреслив Прем’єр-міністр.

Доповнення

Також Глава Уряду зауважив, що зміниться підхід до реалізації Програми. Він передбачатиме якісне наповнення документу завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості. А також використання ІТ-інструментів, які дозволять Програму ефективно виконувати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офіційно: “слуги народу” зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова

Доповнення

Учора голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.

УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.

Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.

У Трускавці закінчилася робота 8 груп, які напрацьовували порядок денний реформ на 2021-2023 рр. у різних сферах

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