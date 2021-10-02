Шмигаль у Трускавці представив оновлену Програму діяльності Уряду: мета і пріоритети
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Під час виїзного засідання фракції “Слуга народу” Прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував народним депутатам оновлену Програму діяльності Уряду. Про це йдеться на “Урядовому порталі”, пише УНН.
Деталі
У Програму, за його словами, увійшли спільні напрацювання урядовців, парламентарів і представників Офісу Президента, а також понад 500 залучених експертів.
Денис Шмигаль наголосив, що метою Програми є:
— сервіс для громадян;
— прогнозовані джерела фінансування;
— досягнення очікуваних результатів;
— контроль за виконанням.
Цитата
“Документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади. Програма складається з трьох груп національних пріоритетів; громадяни, держава, економіка. Далі йдуть 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2000 заходів”, — підкреслив Прем’єр-міністр.
Доповнення
Також Глава Уряду зауважив, що зміниться підхід до реалізації Програми. Він передбачатиме якісне наповнення документу завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості. А також використання ІТ-інструментів, які дозволять Програму ефективно виконувати.
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Доповнення
Учора голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.
УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.
Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.
У Трускавці закінчилася робота 8 груп, які напрацьовували порядок денний реформ на 2021-2023 рр. у різних сферах