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Шмигаль: реформа ветеранської політики передбачає заміну ВЛК і впровадження принципу "довідки ходять за військовими"

Шмигаль: реформа ветеранської політики передбачає заміну ВЛК і впровадження принципу "довідки ходять за військовими"

Київ • УНН

 • 787851 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомив про реформу ветеранської політики. Вона передбачає заміну старого бюрократичного механізму військово-лікарських комісій на новий, більш ефективний, а також впровадження принципу "довідки ходять за військовими", передає УНН.

Цитата

“Одна з 10 пріоритетних реформ нашого Уряду називається «Гідність та повага». Мова йде про нову ветеранську політику, в основі якої лежить повага і підтримка наших ветеранів. Зміни комплексні, зміни на всіх рівнях, починаючи з інфраструктури «першої зустрічі»”, - сказав Шмигаль.

Деталі

Він зазначив, що старий бюрократичний механізм військово-лікарських комісій замінюється новим, більш ефективним. Реформа ще триває, але вже дає позитивні результати.

“Військово-лікарських комісій стало вдвічі більше. До оглядів ВЛК залучені майже 820 цивільних лікарень. Запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тис. воїнів", - повідомив премʼєр-міністр.

Також наразі впроваджується принцип «довідки ходять за військовими», де довідки надходять до військових, а не навпаки. І вже більш як 80% військових частин уже підключені до електронного документообігу.

“Паралельно зі змінами у ВЛК триває реформа МСЕК. Це впровадження міжнародної класифікації стану та потреб людини. Це оновлення пакетів послуг у соціальній, медичній, реабілітаційній, освітній сферах, у працевлаштуванні. Це діджиталізація”, - додав Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони ухвалило наказ про зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Відповідний наказ №490 набув чинності 25 серпня.

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