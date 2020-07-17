Шмигаль про катастрофу MH17: всі винні мають понести покарання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У справі про збиття малазійського Boeing рейсу МН17 на Донбасі у 2014 році покарання мають понести всі винні. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у себе в Twitter, передає УНН.
"6 років тому проросійські терористи збили над Донбасом літак рейсу MH17. Моторошно від згадки цієї жахливої трагедії, яка забрала життя 298 людей. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та друзів. Покарання мають понести всі винні. Правда все одно буде встановлена", - написав Прем’єр.
Нагадаємо, раніше до роковин трагедії заяву зробив Президент Володимир Зеленський.
Так, шість років тому — 17 липня 2014 року — на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.
Як повідомляв УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.