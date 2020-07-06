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Шмигаль привітав з призначенням нового відповідального за Україну від Світового банку

Шмигаль привітав з призначенням нового відповідального за Україну від Світового банку

Київ • УНН

 • 13846 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав Арупа Банерджі з призначенням на посаду директора Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови та отримав від нього меседж про подальшу співпрацю. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

"Особисто привітав Арупа Банерджі з призначенням на посаду директора Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови. Отримав від нього позитивний меседж: Світовий банк налаштований і надалі співпрацювати з Україною та підтримувати спільні проекти", - написав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 30 червня Світовий банк призначив нового відповідального за Україну.

Як повідомлялося раніше в УНН, Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки.

Також раніше повідомлялося, що Світовий банк наполягає на виконанні Білорусю норм щодо карантину - у країні вже понад 56 тисяч інфікованих.

Особисто привітав Арупа Банерджі з призначенням на посаду Директора Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови. Отримав від нього позитивний меседж: СБ налаштований і надалі співпрацювати з Україною та підтримувати спільні проєкти. pic.twitter.com/PnG5IlSCaM

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 6, 2020

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