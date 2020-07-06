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Шмыгаль поздравил с назначением нового ответственного за Украину от Всемирного банка

Шмыгаль поздравил с назначением нового ответственного за Украину от Всемирного банка

Киев  •  УНН

 • 13843 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил Арупа Банерджи с назначением на должность директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы и получил от него месседж о дальнейшем сотрудничестве. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Лично поздравил Арупа Банерджи с назначением на должность директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы. Получил от него положительный месседж: Всемирный банк настроен и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и поддерживать совместные проекты", - написал Денис Шмыгаль.

Напомним, 30 июня Всемирный банк назначил нового ответственного за Украину.

Как сообщалось ранее в УНН, Всемирный банк решил предоставить Украине 350 млн долларов займа на восстановление экономики.

Также ранее сообщалось, что Всемирный банк настаивает на выполнении Беларусью норм карантина - в стране уже более 56 тысяч инфицированных.

Лично поздравил Арупа Банерджи с назначением на должность директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы. Получил от него положительный месседж: Сб настроен и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и поддерживать совместные проекты. pic.twitter.com/PnG5IlSCaM

- Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 6, 2020

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