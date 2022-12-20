Шмигаль попросив Галущенка надати результати справедливого розподілу електроенергії по регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль попросив Міністра енергетики Германа Галущенка найближчим часом представити результати аналізу щодо справедливості розподілу електроенергії по регіонах. Про це він повідомив під час засідання уряду, передає УНН.
Цитата
«Прошу Міністра енергетики Германа Галущенка найближчим часом представити результати аналізу щодо справедливості розподілу електроенергії по регіонах. Відповідний штаб був створений у Міненерго саме для забезпечення справедливого розподілу електроенергії на всіх рівнях», - сказав Шмигаль.
Доповнення
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що оператори систем розподілу (обленерго) відповідатимуть за недотримання графіків відключення електроенергії та їхнє справедливе застосування.