Шмыгаль попросил Галущенка предоставить результаты справедливого распределения электроэнергии по регионам

Цитата

«Прошу Министра энергетики Германа Галущенко в ближайшее время представить результаты анализа справедливости распределения электроэнергии по регионам. Соответствующий штаб был создан в Минэнерго именно для обеспечения справедливого распределения электроэнергии на всех уровнях», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что операторы систем распределения (облэнерго) будут отвечать за несоблюдение графиков отключения электроэнергии и их справедливое применение.