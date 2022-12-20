Шмыгаль попросил Галущенка предоставить результаты справедливого распределения электроэнергии по регионам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Министра энергетики Германа Галущенко в ближайшее время представить результаты анализа справедливости распределения электроэнергии по регионам. Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает УНН.
Цитата
«Прошу Министра энергетики Германа Галущенко в ближайшее время представить результаты анализа справедливости распределения электроэнергии по регионам. Соответствующий штаб был создан в Минэнерго именно для обеспечения справедливого распределения электроэнергии на всех уровнях», - сказал Шмыгаль.
Дополнение
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что операторы систем распределения (облэнерго) будут отвечать за несоблюдение графиков отключения электроэнергии и их справедливое применение.