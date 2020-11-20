Шмигаль обговорив з директором МВФ виконання структурних “маяків” програми Stand-by

“Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 20 листопада провів зустріч у форматі відеоконференції з Директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером. Сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва, процес провадження реформ в Україні та виконання структурних “маяків”, передбачених у Меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Прем’єр-міністр подякував Міжнародному валютному фонду за послідовну та незмінну підтримку в забезпеченні макрофінансової стабільності України.

“Підтримка Міжнародного валютного фонду — це є маркер стабільності для України, всього міжнародного фінансового середовища та банківського ринку. Наші з вами команди працюють практично щодня, і я дякую їм за фактично цілодобову роботу”, — сказав Денис Шмигаль.

Вказано, що Шмигаль висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною та Європейською Комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський чекає початку роботи місії МВФ в Києві та наступного траншу для України.

Також нагадаємо, експерт розповів, як покриватимуть дефіцит держбюджету без траншу МВФ.