Шмигаль: кількість випадків COVID-19 до кінця року сягне 1 млн осіб, але уряд має план
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні загальна кількість виявлених випадків коронавірусної хвороби серед населення до кінця року сягне позначки в 1 млн людей, але уряд має комплексне бачення щодо протидії пандемії. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи із трибун парламенту під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
"В Україні загальна кількість виявлених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 – ред.) до кінця року сягне позначки в 1 млн людей", - сказав Шмигаль.
З його слів, уряд на сьогодні має комплексне бачення щодо протидії пандемії, антикризових кроків тут і зараз, та чітких планів на найближчі місяці і роки.
"Які кроки ми плануємо робити у найближчі декілька тижнів і місяців? Перше – запровадження оптимальної моделі посиленого карантину, друге – збільшення кількості тестувань, третє – безкоштовна вакцинація критично важливих груп населення. Ще одним дуже важливим рішенням, над яким ми працюємо вже декілька місяців, є удосконалення системи нагляду на предмет дотримання контактними особами правил самоізоляції", - заявив прем’єр-міністр.
Подальшим фронтом роботи він назвав "посилення спроможності медичної системи".
Як повідомлялося раніше в УНН, 9 грудня уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.
Шмигаль заявив, що обмеження передбачають, зокрема, заборону роботи кафе, ресторанів, барів крім замовлень на виніс, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, а також ТРЦ тощо.