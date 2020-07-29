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Шмигаль доручив трьом міністерствам до кінця року "знайти можливості" для закупівлі 70 вагонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію, Міністерству фінансів та Міністерству економіки провести необхідні наради і знайти можливість у цьому році замовити у Крюківського вагонобудівного заводу як мінімум 70 вагонів, повідомляє кореспондент УНН.

"Вчора, власне, відбулась перша оплата з графіку оплат за перші 18 вагонів, які виготовлені і вже очікують. Є також два вагони, по яких ми вчора вирішили, як буде продовжуватись робота у юридичній площині. Найближчим часом ми разом з представниками заводу, профільними міністрами, "Укрзалізницею", домовились визначити механізм придбання і запуску ще 70 вагонів. Прошу найближчим часом, не затягуючи, у відповідності до вчорашніх доручень, Владислава Артуровича (Криклія - ред.) та Міністерство економіки, Міністерство фінансів, провести всі необхідні наради і, фактично, знайти можливість ще у цьому році забезпечити підприємство (Крюківський вагонобудівний завод - ред.) замовленням як мінімум на 70 вагонів, а ми казали, що це має бути й більше", - сказав Денис Шмигаль.

Він також попросив Міністерство економіки розробити стратегічні підходи, що дозволять вітчизняному вагонобудуванню отримати постійні замовлення.

"Ми вчора говорили про 3-5-річний план, який дасть змогу підприємствам почувати себе впевнено і розробляти свої виробничі стратегії", - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Крюківський завод вже виготовив 20 з 90 вагонів для Укрзалізниці.

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