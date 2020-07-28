Крюківський завод вже виготовив 20 з 90 вагонів для Укрзалізниці - Шмигаль

"У понеділок уряд прийняв фінансовий план Укрзалізниці, де капітальні інвестиції в оновлення рухомого складу визначено ключовим завданням. Загальна сума таких інвестицій складе більш ніж 12 млрд грн. На 1 млрд буде здійснено закупівлі у Крюківського заводу", - відзначив Шмигаль.

Повідомляється, що за словами Прем’єр-міністра, сьогодні почали надходити перші кошти у відповідності із затвердженим планом за 18 пасажирських вагонів, виготовлених на Крюківському вагонобудівному заводі. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за дорученням Президента України Володимира Зеленського почало розробляти механізм придбання ще 70 вагонів.

"Президент сказав, що в цьому році буде 90 вагонів. 20 уже виготовлені. Відсьогодні за 18 вагонів відбувається оплата, вони вже відвантажені. Ще 2 вагони готові, є домовленості з "Укрзалізницею". Будуть проведені відповідні наради стосовно оплати", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок з робочим візитом відвідав Полтавську область.