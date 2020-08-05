Шмигаль доручив Шкарлету розвивати концепцію STEM-освіти в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив тимчасово виконуючого обов’язки Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета опрацювати питання, щоб концепція STEM-освіти отримала своє практичне застосування максимально на всіх ланках в українському просторі. Про це йшлось під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"STEM-освіта дозволить популяризувати інженерні професії, поширювати інноваційно-педагогічний досвід, освітні технології. Попрошу виконуючого обов’язки міністра опрацювати питання, щоб концепція отримала своє практичне застосування максимально на всіх ланках в українському просторі", - дав відповідне доручення Шмигаль.
Прем’єр зазначив, що такий підхід буде якнайкраще поєднуватись з реформованою шкільною освітою.
"Сьогоднішнім рішенням ми фактично спрямуємо один млрд грн на забезпечення нової української школи. Пропонуємо, щоб ці кошти могли використовуватись на матеріально-технічне забезпечення нової української школи", - додав Шмигаль.
Додамо, що STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів, або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.
Нагадаємо, що на доплату молодим вчителям у МОН планують виділити 1,55 млрд гривень.