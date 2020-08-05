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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82639 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101822 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107280 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127265 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101219 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102047 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104045 просмотра

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Шмыгаль поручил Шкарлету развивать концепцию STEM-образования в Украине

Шмыгаль поручил Шкарлету развивать концепцию STEM-образования в Украине

Киев  •  УНН

 • 12563 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил временно исполняющего обязанности Министра образования и науки Сергея Шкарлета проработать вопрос, чтобы концепция STEM-образования получила свое практическое применение максимально на всех уровнях в украинском пространстве. Об этом шла речь во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"STEM-образование позволит популяризировать инженерные профессии, распространять инновационно-педагогический опыт, образовательные технологии. Попрошу исполняющего обязанности министра проработать вопрос, чтобы концепция получила свое практическое применение максимально на всех уровнях в украинском пространстве", - дал соответствующее поручение Шмыгаль.

Премьер отметил, что такой подход будет лучше сочетаться с реформированным школьным образованием.

"Сегодняшним решением мы фактически направим один млрд грн на обеспечение новой украинской школы. Предлагаем, чтобы эти средства могли использоваться на материально-техническое обеспечение новой украинской школы", - добавил Шмыгаль.

Добавим, что STEM-образование - это ряд или последовательность курсов, или программ обучения, которое готовит учеников к успешному трудоустройству, к образованию после школы или для того и другого, требует различных и более технически сложных навыков, в частности с применением математических знаний и научных понятий.

Напомним, что на доплату молодым учителям в МОН планируют выделить 1,55 млрд гривен.

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