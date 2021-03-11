Шмигаль доручив розробити план впровадження іпотеки з мінімальними ставками

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“Сьогодні спільно з Мінфіном, Нацбанком та Офісом Президента провели нараду щодо подальшого зниження ставки іпотечного кредиту, створення фінансового лізингу та роботи Об’єднаної фінансової житлової компанії. Дав доручення розробити детальний план запуску іпотечних продуктів за мінімальними ставками”, — написав Шмигаль.

Так, Шмигаль нагадав, що цього місяця запрацювала програма “Доступна іпотека під 7%”.



Що було раніше

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, якими, зокрема, суттєво спрощуються критерії для позичальників.



Кабінет міністрів України на засіданні 27 січня затвердив рішення про здешевлення вартості іпотечних кредитів з 15 до 7% річних.



За даними НБУ, у минулому році попит на іпотеку серед населення рекордно виріс, у тому числі на тлі зниження відсотків по іпотечних кредитах.

На думку експерта, здешевлення вартості іпотечних кредитів до 7% річних здатне пожвавити ринок нерухомості, якщо віддавати гроші можна буде протягом тривалого терміну.