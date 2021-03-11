Шмыгаль поручил разработать план внедрения ипотеки с минимальными ставками
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
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“Сегодня совместно с Минфином, Нацбанком и Офисом Президента провели совещание по дальнейшему снижению ставки ипотечного кредита, создание финансового лизинга и работы Объединенной финансовой жилой компании. Дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам”, — написал Шмыгаль.
Так, Шмыгаль напомнил, что в этом месяце заработала программа “Доступная ипотека под 7%”.
Что было раньше
Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми, в частности, существенно упрощаются критерии для заемщиков.
Кабинет министров Украины на заседании 27 января утвердил решение об удешевлении стоимости ипотечных кредитов с 15 до 7% годовых.
По данным НБУ, в прошлом году спрос на ипотеку среди населения рекордно вырос, в том числе на фоне снижения процентов по ипотечным кредитам.
По мнению эксперта, удешевление стоимости ипотечных кредитов до 7% годовых способно оживить рынок недвижимости, если отдавать деньги можно будет в течение длительного срока.