Шмигаль анонсував законопроєкт, за яким англійська мова отримає спецстатус в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Англійській мові в Україні буде надано статус міжнародної. Уряд працює над питанням полегшення вивчення мови в суспільстві. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.
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"Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування", - повідомив Шмигаль.
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На нараді з цього питання за участі Мінцифри та Мінкульту прем'єр також повідомив, що уряд наразі напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.