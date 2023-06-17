Шмигаль анонсував законопроєкт, за яким англійська мова отримає спецстатус в Україні

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"Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування", - повідомив Шмигаль.

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На нараді з цього питання за участі Мінцифри та Мінкульту прем'єр також повідомив, що уряд наразі напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.