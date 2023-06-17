Шмыгаль анонсировал законопроект, по которому английский язык получит спецстатус в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Английскому языку в Украине будет предоставлен статус международного. Правительство работает над вопросом облегчения изучения языка в обществе. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
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"Готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский как язык международного общения", - сообщил Шмыгаль.
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На совещании по этому вопросу с участием Минцифры и Минкульта премьер также сообщил, что правительство сейчас нарабатывает решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих.