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Шляхом “процесуального крючкотворства” Росія намагається закрити рота ГА ООН в умовах COVID-19 - Кислиця

Шляхом “процесуального крючкотворства” Росія намагається закрити рота ГА ООН в умовах COVID-19 - Кислиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Росія намагається підірвати ухвалення проекту резолюції, яка дозволяє проводити е-голосування Генасамблеї ООН у разі локдауна. Про це у Facebook написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає УНН.

“Шляхом „процессуального крючкотворства“ Росія намагається закрити рота Генеральній Асамблеії ООН в умовах Covid-19. Мовляв, „или панашему, или никак“ ... Натомість потужна група країн, в тч Україна, пропонує можливість голосування в умовах локдауна”, — пише Кислиця.

З його слів, Україна стала співавтором запровадження в Генасамблеї ООН можливості дистанційного голосування за екстремальних обставин.

“Вчора Росія внесла поправку, яка мала на меті підірвати ухвалення проекту необхідної резолюції. Поправка, яку особисто представляв посол Васілій Нєбєнзя, провалилася. Але голосування проекту резолюції відкладено до п’ятниці. Немає сумніву, що всю ніч російський дипломатичний харасмент мав місце по всьому світу, зокрема і з урахуванням різниці у часі по обидва боки Атлантики. Подивимося, хто встояв під російським тиском і залякуваннями ...”, - зазначив дипломат.

За його даними, по поправці Москви результати були такі: “за” проголосувало 33 країни, 85 — “проти”, ще 35 утримались.

Пізніше Кислиця зробив ще один допис, в якому повідомив, що більшість країн таки підтримала резолюцію, яка дозволяє проводити е-голосування ГА ООН в разі локдауна.

“123 голосів за!!! Росія і Ко — 19 голосів!!! Стан здоров’я ГА — задовільний незважаючи на віруси в і навколо... Після голосування посол Росії, якого підтримало 18 країн з 193, а 123 проголосувало за резолюцію, говорить, що ГА „розділили“ і пропонує авторам „пити шампанське“ ... Ну як таке коментувати? І закликає „воздерживаться“ от применения проголосованного решения” ... у Росії дійсно п’ятниця 13...", — додав постпред.

Нагадаємо, напередодні у Генеральній асамблеї ООН зібралися представники країн-членів Організації для обрання шляхом таємного голосування 5 членів Міжнародного Суда ООН.

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