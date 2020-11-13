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Путем "процессуального крючкотворства" Россия пытается закрыть рот ГА ООН в условиях COVID-19 - Кислица

Путем "процессуального крючкотворства" Россия пытается закрыть рот ГА ООН в условиях COVID-19 - Кислица

Киев  •  УНН

 • 8194 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Россия пытается подорвать принятие проекта резолюции, которая позволяет проводить э-голосование Генассамблеи ООН в случае локдауна. Об этом в Facebook написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает УНН.

"Путем "процессуального крючкотворства" Россия пытается закрыть рот Генеральной Асамблеии ООН в условиях Covid-19. Мол, "или панашему, или никак" ... Зато мощная группа стран, в том числе Украина, предлагает возможность голосования в условиях локдауна", - пишет Кислица.

По его словам, Украина стала соавтором введения в Генассамблее ООН возможности дистанционного голосования в экстремальных обстоятельствах.

"Вчера Россия внесла поправку, которая имела целью подорвать принятия проекта необходимой резолюции. Поправка, которую лично представлял посол Василий Небензя, провалилась. Но голосование по проекту резолюции отложено до пятницы. Нет сомнения, что всю ночь российский дипломатический харассмент имел место по всему миру, в том числе и с учетом разницы во времени по обе стороны Атлантики. Посмотрим, кто устоял под российским давлением и запугиванием ...", - отметил дипломат.

По его данным, по поправке Москвы результаты были такие: "за" проголосовали 33 страны, 85 - "против", еще 35 воздержались.

Позже Кислица сделал еще одно сообщение, в котором сообщил, что большинство стран таки поддержала резолюцию, которая позволяет проводить э-голосования ГА ООН в случае локдауна.

"123 голосов за !!! Россия и Ко - 19 голосов !!! Состояние здоровья ГА - удовлетворительное несмотря на вирусы в и вокруг ... После голосования посол России, которого поддержало 18 стран из 193, а 123 проголосовало за резолюцию, говорит, что ГА "разделили" и предлагает авторам "пить шампанское" ... Ну как такое комментировать? И призывает "воздерживаться" от применения проголосованных решений"... в России действительно пятница 13 ...", - добавил постпред.

Напомним, накануне в Генеральной ассамблее ООН собрались представители стран-членов Организации для избрания путем тайного голосования 5 членов Международного Суда ООН.

Украинские Национальные Новости

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