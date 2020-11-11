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Доленосне значення для України: у Генасамблеї ООН обирають 5 членів Міжнародного Суда

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Генеральній асамблеї ООН зібралися представники країн-членів Організації для обрання шляхом таємного голосування 5 членів Міжнародного Суда ООН. Про це у своєму Facebook написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає УНН.

"У Генеральній асамблеї ООН зібралися представники країн-членів Організації для обрання шляхом таємного голосування 5 членів Міжнародного Суда ООН. Україна не єдина країна ООН, для якої Міжнародний Суд ООН - це важлива інстанція світового рівня, де вирішуються питання, які мають доленосне значення для країни", - написав Кислиця.

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За його словами, "для нас не йдеться про спостереження за цікавими академічними і доктринальними дискусіями про когось. Йдеться про наші національні інтереси".

Нагадаємо, у січні 2017 року Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із позовом проти РФ, пославшись на порушення Росією двох конвенцій: Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Українські Національні Новини

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