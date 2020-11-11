Судьбоносное значение для Украины: в Генассамблее ООН выбирают 5 членов Международного Суда

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Генеральной ассамблеи ООН собрались представители стран-членов Организации для избрания путем тайного голосования 5 членов Международного Суда ООН. Об этом в своем Facebook написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает УНН.

"В Генеральной ассамблеи ООН собрались представители стран-членов Организации для избрания путем тайного голосования 5 членов Международного Суда ООН. Украина не единственная страна ООН, для которой Международный Суд ООН - это важная инстанция мирового уровня, где решаются вопросы, имеющие судьбоносное значение для страны", - написал Кислица.

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По его словам, "для нас речь не идет о наблюдении за интересными академическими и доктринальными дискуссиями о ком-то. Речь идет о наших национальных интересах".

Напомним, в январе 2017 года Украина обратилась в Международный суд ООН с иском против РФ, сославшись на нарушение Россией двух конвенций: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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